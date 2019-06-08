Глава Минкавказа не исключил разработку национальной программы развития СКФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Национальная программа развития, аналогичная разрабатываемой сейчас программе для Дальнего Востока, может быть создана для Северо-Кавказского федерального округа. Соответствующий вопрос обсуждается в правительстве, сообщил в интервью ТАСС министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Мы рады за то, что Дальний Восток так у нас будет развиваться в соответствии со своей нацпрограммой, по линии которой пойдут достаточные средства для Дальнего Востока. Северно-Кавказский федеральный округ, также является приоритетной территорией опережающего развития, как и Дальний Восток, конечно, мы также заинтересованы в том, чтобы аналогичная программа развития, национальная программа развития Северно-Кавказского федерального округа также была запущена. Мы этот вопрос в настоящее время обсуждаем в правительстве", - сказал он.

По мнению министра, разработка подобной программы дополнительно простимулирует развитие экономики Северного Кавказа. "Если национальная программа заработает, то госпрограмма ("Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года) будет составной частью. То есть не будет отдельной государственной программы развития СКФО и национального проекта", - пояснил Чеботарев.

Президент России Владимир Путин на IV Восточном экономическом форуме поставил правительству задачу совместно с органами власти субъектов РФ разработать программу развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой продления до 2035 года. Программа, которая начнет реализовываться с 1 сентября 2019 года, должна объединить мероприятия нацпроектов и госпрограмм, стратегии развития всех дальневосточных регионов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.