Борисов заявил, что подтверждения причин крушения Superjet из-за неисправности нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты на данный момент не нашли никаких подтверждений того, что авиакатастрофа самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево 5 мая произошла по вине (из-за неисправности) воздушного судна, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"Сегодня нет никаких подтверждений, что авиакатастрофа в Шереметьево произошла по вине [из-за неисправности] самолета. Я не хочу делать никаких предварительных выводов, их сделает комиссия, которая имеет свой взгляд, и предварительное заключение, в принципе, готово. По моей информации, претензий к самолету как к техническому средству нет и даже попадание в него молнии не привело к необратимым последствиям", - сказал Борисов.

По его словам, это совокупность факторов, в том числе и человеческих, однако окончательное заключение сделает комиссия. "Но претензий к самолету нет. Это говорит о том, что как летательное средство он не вызывает сомнения. В свое время он прошел российскую и европейскую сертификацию, был проведен целый цикл испытаний, в том числе и статических, где снимались ограничения на полеты", - уточнил вице-премьер.

Он отметил, что у этого самолета очень серьезный запас по прочности и по перегрузкам. "Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к 6g, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация, ни одна конструкция такого выдержать не может. Не хотелось бы вешать вину на пилотов", - добавил Борисов.

Рыночный спрос на Superjet

Рыночный спрос на самолеты Sukhoi Superjet 100, несмотря на катастрофу в Шереметьево, сохраняется как на внутреннем российском рынке, так и за рубежом. Причин прекращать выпуск самолетов нет, добавил Борисов.

"Накал страстей после катастрофы спадает, разум берет свое <...> Рыночный спрос на внутреннем российском рынке и за рубежом сохраняется. Проект должен продолжаться, выпуск самолета никаких оснований прекращать нет", - сказал Борисов, подчеркнув, что сам проект Superjet "не стоит подвергать сомнению".

По его словам, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) должна разработать программу снижения себестоимости производства самолета путем импортозамещения. Программа по импортозамещению скоординирована с созданием самолета МС-21 и "решения, которые разработаны для него, будут перениматься".

"Мы должны к выходу МС-21 в 2022 году совершенно преобразить сеть послепродажного обслуживания и, насколько я знаю, сегодня генеральный директор гражданского подразделения ОАК занимается очень плотно этим вопросом", - добавил вице-премьер.

Он отметил, что сервисные центры для Superjet и МС-21 при выходе на рынок последнего будут одинаковые, разрабатывается программа их обеспечения запчастями. "Рассматривается логистика и способы доставки. Будут созданы автоматизированные склады, чтобы нам резко сократить время на восстановление летной годности самолета", - пояснил Борисов.

Информационные войны на фоне катастрофы

Вице-премьер не считает полезными информационные войны на фоне катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

"Эта информационная борьба никому не нужна, нехороший тренд. Нужно дождаться выводов комиссии", - сказал Борисов.

По его словам, проблемы с послепродажным обслуживанием самолета были до катастрофы. "Еще в декабре 2018 года я давал поручение ОАК повернуться лицом к тематике послепродажного обслуживания на всем жизненном цикле самолета. По низкому налету Superjet претензии приходили и раньше, и претензии были заслуженными: мы отстаем в организации сервиса и текущего ремонта", - пояснил вице-премьер.

Он добавил, что ОАК уже разрабатывает комплексную программу по увеличению налета самолета Superjet.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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