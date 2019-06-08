Глава "Ростелекома": вопрос о сроках создания сетей 5G в России прояснится до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Вопрос о сроках создания в российских городах сетей связи пятого поколения (5G) прояснится до конца года. Об этом сообщил в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты" в рамках Петербургского международного экономического форума глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

В нацпрограмме "Цифровая экономика" запланировано создание сети 5G в одном российском городе к 2021 году и в десяти городах к 2022 году. Предполагается, что диапазоны радиочастот для 5G в России должны быть определены до 30 сентября 2019 года. Однако пока в этом вопросе определенности нет - самые перспективные диапазоны выделить на данный момент не удается. Полноценное развертывание сети нового поколения 5G в РФ произойдет не раньше 2023 года, говорил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Я думаю, что мы должны будем предметно изучить эту ситуацию в рамках создания дорожной карты, которую будем разрабатывать по соглашению с правительством. Конечно, разворачивание такой инфраструктуры - это сложный процесс: и организационно, и юридически, и технически. Сейчас сложно сказать, выполнимы ли эти сроки, или они тоже должны будут сдвинуться вправо. Я думаю, что мы в этом году на этот вопрос ответим", - сказал Осеевский.

Для решения вопроса необходимо провести тщательные расчеты, добавил он." "Но здесь ключик лежит все равно в организационных, юридических решениях по выделению частот", - отметил глава "Ростелекома".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.