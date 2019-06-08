"Ростелеком" пообещал равные условия для операторов, которые присоединятся к СП по 5G

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Условия работы в совместном предприятии (СП) по развитию сетей связи пятого поколения в России (5G) будут равными для всех компаний, которые присоединятся. Как сообщил в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, преференций для основавших СП госоператора и "Мегафона" не предусмотрено.

"Такого рода компании должны создаваться исключительно на равноправных отношениях. И мы не видим здесь вообще никакого второго дна", - сказал он.

Ранее гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич в интервью ТАСС на ПМЭФ-2019 сообщил, что оператор обсуждает возможное участие в СП и пытается определить подходящие для себя форматы взаимодействия. "Сейчас наши коллеги в совместном предприятии ведут такое обсуждение. Мне кажется, это самый правильный подход: когда предметно обсуждается, что делать и как. В этом суть нашей совместной деятельности", - прокомментировал Осеевский.

Глава "Ростелекома" выразил надежду, что стороны найдут решение, которое устроит "Вымпелком". "Мы с Tele2 настроены на то, что количество игроков совместного предприятия увеличится и предпримем для этого все необходимые усилия", - сказал он.

В ноябре 2017 года "Ростелеком" и "Мегафон" объявили о планах совместного развития сетей 5G в России, а в январе 2019 года - о создании совместного предприятия. Впервые о необходимости объединить усилия операторов по развитию сетей 5G заявил глава "Ростелекома" Осеевский на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.