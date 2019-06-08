Треть средств инвестпрограммы Абхазии на ближайшие 3 года направят на развитие энергетики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Порядка 1,5 млрд рублей из 4,5, предполагаемых на инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы, будут направлены на развитие энергетики. Об этом сообщил в субботу ТАСС премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, участвовавший в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Предварительно, по инвестпрограмме 2020-2022 годов только на энергетику будут предусмотрены 1,5 млрд рублей. Речь идет о ремонтных работах на линиях электропередачи 220 и 110 кВт, где наибольшие потери. Надо также приводить в порядок и высоковольтные подстанции, поскольку это - хозяйство еще советских времен 1950-60-х годов", - сказал Бганба.

Ранее премьер сообщил ТАСС, что инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы планируется утвердить на ближайшем заседании российско-абхазской межправительственной комиссии в конце июня в Сухуме в объеме 4,5 млрд рублей. Они пойдут в основном на инфраструктурные проекты - ремонт дорог в курорт Пицунда и одной из центральных улиц Сухума, а также в труднодоступные села. Речь также идет о строительстве республиканской детской больницы и развитии энергетики.

Реализуемая в настоящее время инвестпрограмма на 2017-2019 годы составляет 5,8 млрд рублей. В ее рамках до конца года должно быть завершено строительство средних школ в городе Гагра и селе Тхина, реконструкция Центральной районной больницы в городе Ткуарчал, школы в селе Лыхны Гудаутского района, строительство детских садов в городах Очамчыра и Новый Афон, реконструкция, благоустройство парка принца Ольденбургского и модернизация инженерной инфраструктуры в городе Гагра.

За 10 лет объем российской финансовой помощи Абхазии составил около 40 млрд рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.