Борисов сообщил, что вероятность западных санкций не повлияет на проект Superjet

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов не исключил, что гражданское авиастроение может подпасть под западные санкции после вхождения Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в состав госкорпорации "Ростех". При этом он отметил, что вероятность таких санкций не повлияет на дальнейшее развитие проекта самолета Sukhoi Superjet.

"Она [вероятность санкций] вполне может быть. От наших "друзей" чего хочешь можно ожидать", - сказал Борисов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос, могут ли коснуться западные санкции компании "Гражданские самолеты Сухого".

"Я не исключаю, что если они будут нам строить преграды по поставке оборудования для Superjet, что нам не придется смотреть вариант переконфигурации гражданского дивизиона. Мы будем делать все, чтобы продолжать проект", - добавил вице-премьер.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что корпорация планирует разделить ОАК на два дивизиона - военный и гражданский. Совет директоров ОАК ранее принял решение о присоединении АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), "ОАК - Центр комплексирования" и "Новые гражданские технологии" к научно-производственной корпорации "Иркут".

В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ОАК под контроль Ростеха - госкорпорация получит 92,31% акций ОАК. В Ростехе тогда отмечали, что берут на себя обязательства по финансированию госпрограмм и проектов в области авиастроения. В частности, Ростех готов инвестировать 50 млрд рублей в проект по созданию пассажирского среднемагистрального самолета МС-21. Согласно распоряжению правительства, Росимущество должно завершить процедуру передачи акций ОАК, в которую входят основные компании авиапромышленного комплекса России, в течение 18 месяцев

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.