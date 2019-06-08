Росздравнадзор подготовил обращение к ФАС относительно борьбы с навязыванием лекарств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подготовила обращение к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) относительно борьбы с навязыванием лекарств. Об этом сообщил в субботу журналистам глава Росздравнадзора Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"С доминированием тех или иных препаратов в рамках одного Международного непатентованного наименования (МНН) важно и нужно бороться", - сказал Мурашко, добавив, что Росздравнадзор подготовил обращение к ФАС.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.