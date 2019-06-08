Переход всех магазинов "Пятерочка" на новую концепцию займет 3-4 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Переход магазинов "Пятерочка" на новую концепцию, которая будет подготовлена до конца года, займет 3-4 года. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума в интервью ТАСС рассказал глава X5Retail Group Игорь Шехтерман.

"До конца года мы должны будем утвердить новую концепцию, думаю, переход всех магазинов на новую концепцию займет 3-4 года", - сказал он.

Глава X5 отметил, что ретейл - это бизнес, где "ты никогда не можешь стоять на месте из-за высокой конкуренции". "Мы действительно в начале года начали работать над новой концепцией. Мы понимаем, что сейчас необходимо покупателю предложить что-то другое, исходя как раз из тех причин, о которых я рассказывал выше", - указал он.

Шехтерман пояснил, что компания определила четыре ключевых фактора, которые должны быть в новой концепции "Пятерочки": низкая цена, удобство, доверие и социальная ответственность.

Он сообщил, что уже запущены несколько пилотных магазинов, в которых представлен обновленный дизайн, а также другой ассортимент, который, разработан на базе аналитики больших данных.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.