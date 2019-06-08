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ПМЭФ-2019

Силуанов: финансовые вопросы РФ с Белоруссией будут решены после согласования интеграции

Министр финансов подчеркнул, что раньше решения вопроса с интеграцией не имеет смысла "выдергивать" вопросы кредитования страны или вопросы компенсации за потери от налогового манера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Решения правительства РФ по финансовым взаимоотношениям с Белоруссией могут быть приняты после согласования видения дальнейшей интеграции с Россией. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы договорились с Белоруссией, что нам необходимо принимать комплексные решения, которые бы касались видения нашей дальнейшей интеграции в части союзного договора. Тогда мы будем понимать и орбиту наших финансовых взаимоотношений", - сказал министр.

Он пояснил, что раньше решения вопроса с интеграцией не имеет смысла "выдергивать" вопросы компенсации за потери от налогового манера или вопросы кредитования страны.

"Все это нужно смотреть в комплексе, в части того, как мы будем двигаться по интеграции в части тех мероприятий, которые содержатся в союзном договоре. Сегодня мы пытаемся обновить его, чтобы мы видели понимание нашей дорожной карты", - сказал первый вице-премьер.

Ранее Силуанов говорил, что Россия предоставит Белоруссии кредит размером до $600 млн, средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичБелоруссияРоссияПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
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