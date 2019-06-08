Силуанов: заявления "Роснефти" о компенсации потерь от сделки ОПЕК + несправедливы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов считает несправедливыми заявления "Роснефти" о возможной компенсации нефтяникам потерь от сделки ОПЕК+, без соглашения цена на нефть могла бы сократиться до $40 за баррель. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее заявил, что компания ведет работу с правительством России по компенсации возможных потерь в случае дальнейшего продления сделки ОПЕК + и необходимости отсрочки запуска новых проектов компании.

"Наши нефтяники выиграли от сделки с ОПЕК. Это можно очень просто посмотреть на расчеты. Если бы мы не вошли в сделку, цена [на нефть], возможно, сократилась бы до $40 за баррель, а сначала может быть и меньше. Во всяком случае, вполне возможно, что цена колебалась бы около $40 за баррель. Здесь говорить о компенсации не совсем справедливо", - заявил министр, отметив, что даже в случае, если бы российские нефтяные компании наращивали объемы нефти на рынке, то не смогли бы получить столько заработка, сколько они заработали за прошлый год и за текущий.