Правительство до конца года определит критерии оценки проектов для вложений средств ФНБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Правительство РФ до конца 2019 года определит критерии оценки проектов для вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Есть соблазн вложить их [средства ФНБ] в экономику, которая нуждается в деньгах. Иностранные инвестиции сокращаются, нам нужны внутренние инвесторы. Мы должны определить критерии для тех проектов, в которых могут быть задействованы средства резерва и, соответственно, требования к инвесторам по этим критериям, чтобы мы могли видеть мультипликативный эффект от использования этих ресурсов", - сказал министр.

Силуанов пояснил, что критерии будут разработаны до конца года, так как инвестирование станет возможным с 2020 года, когда дополнительные нефтегазовые доходы будут зачислены в резервы.

Он напомнил, что по стратегии инвестирования средств ФНБ есть две позиции. Первая - это вложение денег в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс, на инфляцию и на ужесточение денежно-кредитной политики. Вторая позиция - вложение во внутренние активы, в проекты, которые генерируют дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса. "Нам нужны новые деньги, если эти деньги государства приведут к тому, что частники вложат на рубль 10 рублей частных денег - почему бы и нет. По сути дела, это эмиссионные вложения", - отметил Силуанов.

Оно добавил, что правительство договорилось координировать с ЦБ РФ вопрос о том, в каких объемах и на каких условиях будут вкладываться средства. "Центральный банк отвечает за инфляцию, за курс и, если мы будем активно тратить ФНБ, то мотивация снижать ключевую ставку у ЦБ будет снижаться", - сказал первый вице-премьер.

Ранее заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов сообщил, что средства ФНБ могут быть задействованы для финансирования проекта газового комплекса в Усть-Луге. "Такие проекты как Усть-Луга - это новый проект, там создаются новые рабочие места, он логистически очень удачно расположен. На такого рода проекты не жалко тратить ФНБ, но сначала мы должны разработать критерии", - прокомментировал Силуанов. Ранее он говорил, что Россия намерена инвестировать средства фонда, несмотря на рекомендацию Международного валютного фонда не расходовать средства ФНБ, даже после достижения уровня 7% ВВП РФ.

О фонде

Объем средств ФНБ на 1 июня составил 3,821 трлн рублей, что эквивалентно $58,743 млрд. При этом совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в 2019 году составил 20,102 млрд рублей, что эквивалентно $309 млн.