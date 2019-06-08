Силуанов считает, что санируемые банки не должны долго находиться на балансе ЦБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Банки, которые санирует Центральный банк (ЦБ), не должны долго оставаться на балансе ЦБ, срок владения этими банками для регулятора должен быть ограничен. Такое мнение высказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ-2019.

"Рассматривается вопрос о том, что санации Центральным банком [коммерческих] банков должна быть не бесконечна, а должна иметь конченый срок и предел. Логика должна быть такая, как у АСВ (Агентства по страхованию вкладов - прим. ТАСС)", - сказал Силуанов.

По его словам, если коммерческий банк долго находится "под зонтиком" ЦБ, возникает конфликт интересов и это негативно влияет на банковский сектор. Первый вице-премьер подчеркнул, что задача ЦБ - санировать, вывести банк в нормальную работу, а затем продавать "в рынок". Он отметил, что необходимо обсуждение с ЦБ этого вопроса.

Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, запрещающий государству, ЦБ и организациям, в которых более 50% акций принадлежит государству, приобретать долю в коммерческих организациях финансового сектора РФ. При этом такой запрет не будет распространяться на приобретение ЦБ акций или долей финансовых организациях в рамках мероприятий по предупреждению банкротства. Также ограничение не коснется случаев, когда приобретение доли государством предусмотрено федеральными законами, актами президента или правительства РФ.