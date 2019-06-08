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ПМЭФ-2019

Фонд содействия инновациям стал партнером олимпиады "Технологическое предпринимательство"

Фонд станет партнером олимпиады напряду с Корпорацией малого и среднего предпринимательства и Минэкономразвития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с Фондом содействия инновациям о сотрудничестве в проведении олимпиады "Технологическое предпринимательство", сообщил в субботу ТАСС директор АИРР Иван Федотов.

"Мы подписали в Санкт-Петербурге соглашение: у нас появляется очередной очень влиятельный партнер - Фонд содействия инновациям", - сказал он.

Федотов отметил, что фонд станет партнером олимпиады напряду с Корпорацией малого и среднего предпринимательства и Минэкономразвития РФ. "Партнеры олимпиады - это люди, которые заинтересованы в ней, финансируют ее, но и помогают не только деньгами", - уточнил он.

Федотов добавил, что в этом году партнерами олимпиады также стало несколько компаний, в том числе производитель электроники Samsung и косметическая фабрика Faberlic. По словам директора АИРР, такое сотрудничество важно для организаторов олимпиады, так как компании помогают им составлять прикладные задачи для школьников.

Олимпиада "Технологическое предпринимательство" проходит в 23 регионах России, ее цель - выявить и поддержать школьников, проявляющих способности в сфере инновационных технологий и бизнеса. Партнерами олимпиады являются 25 университетов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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