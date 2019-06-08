Орешкин: Россия и Белоруссия ведут обсуждение возможности создания единой валюты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия обсуждают возможность создания единой валюты в рамках союзного договора. Это станет возможным в условиях создания единого экономического пространства, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с белорусским коллегой Дмитрием Крутым.

"Вы говорили про единую валюту - да, этот пункт записан в Союзном договоре, поэтому это обсуждается, встречаются центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать", - сказал Орешкин.

Министр торговли Белоруссии, в свою очередь, отметил, что в самом союзном договоре написано, что единая валюта возможна в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям.

"Вопрос единых валют - это вопрос центральных банков. ЦБ и в России, и в Белоруссии независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президента", - напомнил Орешкин.

Встреча министров России и Белоруссии прошла в субботу на полях ПМЭФ-2019. Коллеги обсудили дорожную карту по выполнению союзного договора, который был заключен между странами в 1999 году.

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