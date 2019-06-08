Министры экономики РФ и Белоруссии обсудили дорожную карту выполнения союзного договора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия обсуждают возможность создания единой валюты в рамках союзного договора. Это станет возможным в условиях создания единого экономического пространства, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с белорусским коллегой Дмитрием Крутым.

"Сегодня состоялась очередная встреча с Дмитрием Николаевичем (Крутым) в рамках нашей рабочей группы, которая получила популярное название Орешкин-Крутой. Мы проходим по всем направлениям, смотрим, как можно изменить те планы, которые у нас есть, что мы упускаем, на что обратить больше внимания", - рассказал Орешкин.

Он напомнил, что встреча премьер-министров РФ и Белоруссии запланирована на 20 июня в Белоруссии и к этому времени ведомствам нужно готовить предложения. "У нас следующая встреча запланирована на 15 июня в Москве, соберемся в более расширенном составе. По тем ключевым ведомствам, где есть определенные развилки, будем их проходить, чтобы подготовить карту по дальнейшему продвижению, оставить какие-то вопросы, которые нужно будто вынести на уровень премьеров и президентов наших стран", - сказал министр.

По информации главы МЭР, во встрече примут участие представили Минфина, ЦБ, налоговой службы, таможенной службы, Министерства промышленности, Министерства сельского хозяйства и Министерства энергетик двух стран.

"Действительно у нас на сегодняшний день ключевые вопросы - это финансовый блок, это таможенный блок, это реальный сектор, который включает в себя промышленность, сельское хозяйство, транспорт. Премьеры и президенты дали очень четкую установку - не выходить за рамки базового Союзного договора и той программы, которая была подписано в его развитие в 1999 году", - сказал российским журналистам Крутой.

Орешкин также сообщил, что в рамках разговора о сближении промышленной политик РФ и Белоруссии также обсуждается и вопрос о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной отрасли. "Понятно, что здесь речь идет и об энергетике, о тех субсидиях, которые есть в российском бюджете. Все эти вопросы обсуждаются, но еще раз - они не обсуждаются как решение точечной задачи, а как общие вопросы сближения промышленной политики, вообще того, как энергетический сектор работает, какие есть сейчас различия между Россией и Белоруссией и как можно эти различия преодолеть", - разъяснил глава Минэкономразвития РФ.