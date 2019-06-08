Минстрой может отказаться от обязательной установки личных счетчиков тепла в новых домах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Минстрой России предлагает ввести обязательную установку современных технологичных общедомовых счетчиков тепла в новостройках вместо индивидуальных, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы сейчас разрабатываем различные варианты, смотрим, какие изменения нужно внести и куда их вносить. Мы не предлагаем отказываться от тех счетчиков, которые уже установлены, не давать по ним платить. Мы говорим, что у новых домов, которые вводятся, в первую очередь, должен быть общедомовой прибор учета с определенными параметрами, а не счетчики в каждой квартире", - сказал замминистра.

Он пояснил, что такая инициатива связана с недобросовестным подходом к оплате услуги теплоснабжения со стороны жильцов новостроек.

"Что получилось, когда начали ставить индивидуальные приборы учета? Люди просто перекрывали подачу тепла, батареи у них холодные, но в квартире никогда не будет холодно, если у них нормальный стеклопакет стоит, окно, хорошая дверь входная. Они будут отапливаться за счет соседей. Соседи будут платить за гражданина, который перекрыл вентиль, а на него, в свою очередь, лягут только общедомовые нужды и все", - сказал Егоров.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.