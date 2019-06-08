Проведение Кавказского экономического форума перенесено на 2020 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Кавказский международный экономический форум пройдет в 2020 году, перенос на год связан с необходимостью дополнительного времени на подготовку, сообщил в субботу в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

"Форум перенесли на год, чтобы подготовиться и сделать его более представительным", - сказал он.

Ранее глава Минкавказа Сергей Чеботарев сообщал журналистам, что федеральные власти согласовали проведение в Ставропольском крае I Кавказского международного экономического форума осенью 2019 года. По его словам, инициатива создания единой экономической площадки в округе исходила от глав регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.