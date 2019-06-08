НМИЦ радиологии Минздрава России ожидает инвесторов для 12 новых препаратов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) радиологии Минздрава России ожидает интерес со стороны инвесторов к 12 новым препаратам, сообщил в субботу гендиректор НМИЦ, главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Институт занимается, в частности, радионуклидами, <...> 12 препаратов готовы еще со времен великого академика Анатолия Федоровича Цыба, препараты интересные", - сказал Каприн на бизнес-завтраке "Стратегия лекарственного обеспечения.

Он добавил, что сегодня нет ни одного инвестора, который "заходит в клинические испытания" вместе с институтом. "Это очень важная история, тут уже, конечно, междисциплинарный должен быть подход, - добавил он. - Как это происходит в цивилизованных странах: должно быть какое-то смягчения законов, наверное, какое-то снижение налогового бремени для тех, кто готов с нами идти в клинические испытания".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.