КСК готовит предложения по упрощению получения статуса резидента особой экономической зоны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Компания "Курорты Северного Кавказа" готовит предложения по упрощению процедуры получения статуса резидента особой экономической зоны, в течение трех-четырех месяцев они будут представлены в Минэкономразвития. Об этом сообщил в субботу в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гендиректор управляющей ОЭЗ Северного Кавказа компании "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

"Мы готовим предложение для внесения в Минэкономразвития, которое регулирует исполнение 116 федерального закона "Об особых экономических зонах", по упрощению процедуры получения статуса резидента особой экономической зоны. Думаю, что мы сформулируем его и представим ведомству через три-четыре месяца", - сказал он.

Тимижев пояснил, что в первую очередь предложения по упрощению процедуры касаются малого и среднего бизнеса, которому для реализации своих проектов не нужно предоставление земельных участков. "В настоящее время требования к резидентам, готовым реализовать крупные проекты, и к малому бизнесу, желающему работать на территории ОЭЗ, требования одни и те же, и процедура оформления требует затрат, которые обременительны для МСП", - добавил гендиректор КСК.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.