Программу углубления интеграции России и Белоруссии реализуют до 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Обновленная программа углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии, которую планируется представить главам правительств двух стран, будет рассчитана на период до 2022-2023 годов. Об этом заявил журналистам министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой по итогам переговоров с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным на площадке ПМЭФ.

"Обновленную программу углубления интеграции между Белоруссией и Россией (представим премьер-министрам двух стран к 21 июня - прим. ТАСС). Там разные мероприятия с разными сроками. В основном это горизонт до 2022-2023 года, то есть буквально горизонт двух, трех, максимум четырех лет. В основном мероприятия должны быть выполнены [за этот период времени]", - сказал Крутой.