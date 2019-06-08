Чубайс: российские компании постепенно наращивают вложения в научные исследования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Российские компании постепенно наращивают вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), но ситуация в этой области пока еще остается проблемной, сообщил в интервью ТАСС и порталу "Национальные проекты. Будущее России" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Роснано Анатолий Чубайс.

"В этой сфере ситуация действительно начинает улучшаться. Позитивные признаки видны, в том числе в объеме инвестиций со стороны компаний. Но, с другой стороны, нынешнее положение дел просто катастрофически отстает от того, к чему на самом деле нужно стремиться. На фундаментальном уровне глубинного стимула к инновациям российская экономика сегодня не создает. Причем не создает как для частного, так и для государственного бизнеса. Немного по разным причинам, но и для тех, и для других НИОКР - это скорее факультативное занятие, чем реально настоящее, жизненно важное дело", - сказал он.

По словам Чубайса, есть две глубинные причины, по которым вложения российских компаний в НИОКР серьезно ниже в сравнении с иностранными компаниями.

"Есть два уровня причин, почему в России сложилась такая ситуация. Первый уровень - дело в том, что инновационная экономика - это, вообще говоря, целый мир. Строить эту экосистему в России мы начали всего лишь 10-12 лет назад. В принципе, строительство инновационной экономики в любом государстве в нормальном режиме занимает 20-30 лет. То есть, мы еще прошли только половину пути. Это первая группа причин. А вторая группа причин находится за пределами инновационной экономики и имеет более глубокие корни", - пояснил он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.