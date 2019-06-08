Чубайс: переход на личные электромобили в России будет медленней, чем в развитых странах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Переход на личные электромобили в России будет идти гораздо медленней, чем в развитых странах. Такое мнение высказал в интервью ТАСС и порталу "Национальные проекты. Будущее России" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Роснано Анатолий Чубайс.

"Сейчас мы наращиваем объемы продаж общественного транспорта с аккумуляторами. Я имею в виду не только троллейбусы, но и электробусы, которые должны заменить автобусы с двигателями внутреннего сгорания. Но если продвижение в части электрификации городского транспорта в России уже началось, то ситуация с личным электротранспортом несколько иная. В моем понимании, мы гораздо медленней развитых стран будем переходить на личный электротранспорт", - сказал он, отметив, что электротранспорт в России развивается и Роснано вносит в этот процесс существенный вклад.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.