Эксперт: мир должен как можно скорее решить проблему дефицита доверия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Страны мира в условиях нестабильности в мировой экономике должны как можно скорее решить проблему дефицита доверия. Об этом в субботу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил директор Шанхайского института исследования международных проблем Чэнь Дунсяо.

"Что касается доверия людей, доверия экономик и экономического сотрудничества, нам нужно иметь чувство срочности. Мы должны понимать, насколько срочно нужно решать проблему дефицита доверия, - очень острого вопроса", - сказал Чэнь Дунсяо в ходе сессии "Строительство большой Евразии: от доверия людей к доверию экономик". "Мы живем в очень тесном мире, где все зависят друг от друга, мы все более становимся международным сообществом, где принципы популизма, протекционизма и односторонности неприемлемы", - подчеркнул он.

Чэнь Дунсяо отметил, что одной из причин дефицита является "страх перед другими политическими институтами, экономическими моделями, другими религиями". По его словам, мир должен "решительно с этим бороться" и здесь "необходим комплексный подход".

"Прежде всего, это честность, - подчеркнул директор института. - Несмотря на экономические связи, отношение ко всем странам мира должно быть одинаковым, то же самое касается людей, вне зависимости от их происхождения". Он также указал на то, что современный мир стал "более ранимым": "стало больше рисков - политических, экономических, экологических". В этой связи, по словам эксперта, страны мира "должны объединяться", чтобы "вместе решать эти вопросы".

"И, наконец, миру нужны инновации - в налаживании контактов между людьми, взаимном обучении, строительстве доверия", - указал Чэнь Дунсяо. Именно разнообразие и отличия между странами, по его словам, могут стать "катализатором культурных обменов".

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня под девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.