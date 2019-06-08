Порты Приморья ускорят доставку японских грузов в центральную Россию до 15 дней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Портовые компании Приморья готовятся начать работу по увеличению перевалочных мощностей, что позволит сократить время доставки грузов из Японии в Центральную Россию до 15 суток. Об этом заявил в субботу губернатор Приморского края Олег Кожемяко в рамках бизнес-диалога Россия-Япония, который прошел в субботу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), .

"Мы встречались с губернаторами [префектур] Японии, и все высказали желание, чтобы развитие портовой мощности дало возможность более быстрого оборота грузов и обеспечило сообщение между Японией и Центральной Россией за 15 дней. Это в два-три раза выше [быстрее], чем сегодня существующий обход контейнеров по южному направлению. И в ближайшее время крупные компании, такие как Fesco, и другие представители портов Приморья выйдут на соглашения, выйдут на подписание контрактов по организации такой работы", - рассказал Кожемяко.

Он также отметил, что сегодня есть возможности и по созданию совместных российско-японских стивидорных компаний по перевозке различного вида грузов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.