Минздрав рассчитывает на скорейшее принятие закона об интернет-торговле лекарствами в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ поддерживает законопроект, разрешающий продажу безрецептурных лекарств через интернет, и рассчитывает на его принятие в скором времени, сообщила в субботу журналистам директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий министерства Елена Максимкина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По законодательству, продажа медикаментов аптечными сетями напрямую через интернет запрещена. Разрешается заказывать лекарства на сайте фармацевтической организации, но забирать заказ покупателю нужно самому. Законопроект, который разрешает продажу безрецептурных лекарств дистанционным способом, был внесен правительством РФ в октябре и принят Госдумой в первом чтении в декабре 2017 года. Он также запрещает онлайн-продажу рецептурных лекарств.

"Я думаю, что в ближайшее время будет законопроект рассматриваться и готовиться ко второму чтению. У него хорошие перспективы", - сказала она.

При этом Максимкина пояснила, что вопрос о том, будут ли доставлять препараты фармацевты, остается открытым. "Одно могу сказать, что ответственность за качество доставки будет нести фармацевтическая организация, которая будет обладать этим сайтом. Но по поводу квалификации специалиста вопрос открыт", - пояснила она.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.