Делегация политиков правящих партий Германии может посетить Крым в октябре

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Делегация представителей правящих партий ФРГ намерена в октябре 2019 года посетить Республику Крым, инициатива исходит от немецкой стороны, сообщил журналистам в субботу председатель комитета по межнациональным отношениям Государственного совета, глава национально-культурной автономии немцев республики Юрий Гемпель.

"Хочу сказать, что в числе немецких политиков стали проявлять интерес к Крыму представители правящих партий Германии. Буквально недавно я проводил переговоры. Инициатива исходила не от нас, крымской стороны, интерес с их стороны появился, это говорит о многом. Я думаю, что в октябре уже будут представители из правящих партий из Германии", - сообщил он.

Депутат не уточнил, представители каких именно партий готовы посетить полуостров.

Гемпель сообщил, что в июле намечен визит на полуостров делегации бизнесменов из Германии, в настоящее время идет согласование сроков, программы и состава делегации. Бизнесменов интересует возможность развития курортов и сельского хозяйства в регионе. Гемпель отметил, что делегация из Германии выразила желание посетить фермерское хозяйство, которое основал в Раздольненском районе республики гражданин Германии, у него в аренде около 6 тыс. гектаров земли, он занимается разведением овец и коз.

Почему немцы из Крыма не могут посетить своих родственников в ФРГ

Гемпель также сообщил, что этнические немцы из Крыма не могут посетить своих родственников в ФРГ из-за отказа МИД Германии в выдаче виз в связи с непризнанием российского статуса полуострова.

"Что касается этнических немцев, которых около 2 тыс. проживают в Крыму. Каждый из нас имеет родственников в Германии, но посетить их де-факто мы не можем, поскольку МИД ФРГ говорит, чтобы мы обращались в посольство этой страны в Киеве, а не в Москве", - сообщил он, добавив, что это происходит из-за непризнания Евросоюзом и, в частности ФРГ, российского статуса Крыма.

Делегация общественников - группа слушателей курсов русского языка из Российского центра науки и культуры в Люксембурге в составе 14 человек будет находиться на полуострове до 17 июня. Первым объектом посещения стал Крымский мост, где иностранные гости могли пообщаться с его строителями. В составе группы журналисты, предприниматели, филологи, инженеры.

По словам Гемпеля, визит любой зарубежной делегации важен для Крыма. "Мы рады встрече любой иностранной делегации, которым интересен Крым. Для нас это важно с точки зрения прорыва информационной блокады. В условиях санкций важно донести правду о жизни в нашей республике", - отметил он.

Глава делегации Татьяна Говорова-Генард сообщила, что ее членам, которые являются гражданами Греции, Франции, Бельгии, Италии, Люксембурга, было интересно посмотреть на жизнь в российском регионе. "Мы посетили Судак, Ялту, Севастополь, Керчь. Хочу выразить общее мнение, что мы чувствовали себя как в городе счастья, побывав в Крыму. Счастья всем его жителям, спасибо вам. И мы поражены Крымским мостом, это грандиозное сооружение", - сказала она.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.