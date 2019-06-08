Минтруд связывает падение рождаемости в России с низкими доходами семей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Падение рождаемости в России за 2016-2018 годы составило более 15%, что в большей степени обусловлено низкими доходами семей, нежели сокращением числа женщин детородного возраста. Об этом сообщил в субботу в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замминистра труда РФ Алексей Вовченко.

"2016-2018 годы нам показали, как могут сильно ухудшаться достигнутые результаты. Мы за эти годы более чем на 15% опять упали в рождаемости, в суммарном коэффициенте. По смертности только 4% составило снижение", - сказал он.

По мнению Вовченко, есть два фактора, которые обуславливают эту ситуацию: снижение числа женщин, способных к деторождению, и экономическая ситуация в стране. "Мы связываем все-таки эту причину с экономикой прежде всего - с уровнем доходов наших семей. <...> Мы это видим по показателям бедности, в числе бедных - 79% бедных домохозяйств, это домохозяйства с детьми", - сказал замминистра.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.