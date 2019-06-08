Эксперт: важно учесть различия в развитии регионов при составлении KPI для губернаторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Критерии эффективности губернаторов необходимо составлять с учетом различий в уровне развития регионов, общая методика оценки не должна включать слишком большое количество критериев. Такое мнение высказал в субботу ТАСС директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Минэкономразвития сейчас завершает подготовку методик оценки эффективности глав регионов.

"Я противник большого количества KPI для губернаторов - их должно быть мало, но они должны быть конкретными. Я не думаю, что это нужно делать (включать в KPI новые критерии), потому что у нас разные регионы", - считает Федотов.

По его словам, регионы развиты неравномерно, в том числе в сфере технологий, и это важно учитывать при составлении KPI.

АИРР - объединение субъектов РФ, образованное для поддержки и продвижения инновационных экономических, научно-технических и образовательных проектов. Ассоциация создана 10 мая 2010 года при поддержке Минэкономразвития, Роснано, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Сейчас в состав АИРР входят 16 регионов России.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.