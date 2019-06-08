Минздрав в течение месяца согласует с Росстатом методику расчета потребления алкоголя в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Минздрав России в течение месяца согласует с Росстатом новую методику расчета потребления алкоголя, ориентированную не на оценку продаж алкогольной продукции, а на ее потребление. Об этом сообщил в субботу ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Снижение смертности населения трудоспособного возраста и старше, а также увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, - цели нацпроектов "Демография" и "Здравоохранение", которые рассчитаны на 2019-2024 годы.

"В РФ никогда не существовало формализованной методики оценки потребления алкоголя. И сегодня в целях того, чтобы эти оценки носили абсолютно обоснованный характер, министерством здравоохранения, экспертами центральных организаций здравоохранения, ВШЭ, РАНХиГС была разработана единая методика, которая сегодня проходит согласование с Росстатом - уже фактически согласована с Росстатом, которая позволяет оценить именно потребление. Обычно оцениваются продажи, но продажи не всегда отражают потребление. Поэтому мы ожидаем в ближнее время завершение работы по методике. Где-то в пределах следующего месяца она должна быть формализована", - сказал он.

Салагай отметил, что методика учитывает такие показатели как разница продолжительности жизни мужчин и женщин. "Так как это очень сложная методика, она предполагает определенную математическую модель, которая учитывает даже такие показатели как разницу продолжительности жизни мужчин и женщин", - добавил замминистра.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.