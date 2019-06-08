Россия предлагает вернуть четвертую промышленную революцию в повестку G20

ФУКУОКА /Япония/, 8 июня. /ТАСС/. Россия выступает за возвращение темы четвертой промышленной революции в повестку встреч финансовой "двадцатки", поскольку она шире, чем заменившая ее в последние годы тема цифровой экономики. Об этом заявил в субботу в беседе с российскими журналистами заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, принимающий участие в заседании глав Минфинов и Центробанков G20.

"Была проведена встреча с представителями Саудовской Аравии, поскольку она будет следующим председателем "двадцатки". Партнеров интересует наше видение их будущего председательства. Сами же они заявляют, что в следующий цикл "двадцатки", скорее всего, не будут выдвигать никаких новых инициатив и займутся темами, связанными с выполнением ранее принятых обязательств. Также они хотят подвести итоги реформы финансового регулирования, в частности, посмотреть, насколько удачными оказались решения по поддержке мелкого и среднего предпринимательства", - сказал он.

По словам Сторчака, РФ со своей стороны предложила вернуть в повестку тему четвертой промышленной революции, которая предполагает массовое внедрение цифровых и кибернетических технологий в повседневную жизнь. "Она немного отошла на задний план, ее заменила тема цифровизации, цифровой экономики. Но четвертая промышленная революция как тема гораздо шире и включает в себя вопросы роста производительности труда и судьбы рабочих мест", - отметил замминистра.

В субботу в Фукуоке открылось заседание министров финансов и глав Центробанков "двадцатки". С российской стороны в нем принимают участие глава Банка России Эльвира Набиуллина и замминистра финансов Сергей Сторчак. Как ожидается, основными темами для обсуждения станут ситуация в мировой экономике и торговые споры между США и Китаем.

Сторчак добавил, что формат "двадцатки" сейчас подразумевает в основном поиск компромиссов и очевидных лидеров в нем нет.

"Очевидных лидеров на "двадцатке" сейчас нет: развивающиеся страны, страны БРИКС, Саудовская Аравия, которая будет следующим председателем "двадцатки", ведут себя очень активно", - отметил он. По его словам, формат G20 "отличается тем, что все решения в нем принимаются путем поиска консенсуса".

"На этот раз итоговое коммюнике оказалось в два, а может, даже в три раза больше, чем предыдущее. Японская сторона пытается удовлетворить запросы всех участников переговоров, поэтому используются формулировки, устраивающие либо одну, либо другую сторону. В результате текст документа разбух, однако дискуссия идет без конфликта, принимаются попытки договориться, а не навязать свою волю", - добавил замминистра.

Вместе с тем, по его словам, для РФ и других стран БРИКС в этот раз встал вопрос приветствовать или нет тот факт, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) завершила работу над кодексом либерализации движений капитала. "Выяснилось, что развитые страны одной своей частью заявляют, что все меньше остается ограничений на свободное перемещение капитала из одной юрисдикции в другую, при этом сами они принимают специальные ограничения по перетоку капитала в другие страны без объяснения конкретных причин. В таких условиях мы не могли согласиться с тем, что мы приветствуем принятие новой редакции кодекса, а развитые страны очень хотели, чтобы "двадцатка" приветствовала эту работу. Мы сказали, что мы не приветствуем, а придерживаемся нейтральной оценки, и в результате нас услышали - в тексте декларации приветственной формулировки нет", - подчеркнул он.