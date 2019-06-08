Минфин начнет выпуск ОФЗ-н на новых условиях к концу июня

ФУКУОКА /Япония/, 8 июня. /ТАСС/. Минфин России начнет выпускать "народные облигации" с новыми условиями в конце текущего месяца. Об этом заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак в субботу в беседе с российскими журналистами в Фукуоке, где проходит встреча глав Минфинов и Центральных банков "Большой двадцатки".

"Приказ об изменении условий выпуска ОФЗ-н находится на регистрации в Министерстве юстиции РФ. Как только Минюст зарегистрирует приказ с корректировками, там достаточно много серьезных изменений, будет запущена рекламная кампания. Я думаю, к концу текущего месяца мы начнем выпускать новые, модифицированные ОФЗ-н", - сообщил Сторчак.

Минфин России планирует во втором квартале 2019 года приступить к размещению ОФЗ-н в новом формате - без комиссии банкам-агентам и со сниженной минимальной суммой покупки до 10 тыс. рублей.

В отличие от ранее размещенных выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам. Эти расходы будет нести сам эмитент - Минфин России. Минимальная сумма покупки новых облигаций будет снижена с 30 до 10 тыс. рублей. Кроме того, под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов.

Планируется, что ОФЗ-н нового формата будут предлагаться гражданам через большее число отделений банков-агентов, среди которых будут Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк. В дальнейшем покупка данных облигаций будет возможна и через отделения "Почта Банка".