Британский Верховный суд рассмотрит дело о долге Украины перед Россией в конце года

ФУКУОКА /Япония/, 8 июня. /ТАСС/. Заседание британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ в $3 млрд состоится в конце 2019 года. Об этом замминистра финансов России Сергей Сторчак заявил в субботу в беседе с российскими журналистами в Фукуоке, где проходит встреча глав Минфинов и Центральных банков "Большой двадцатки".

"Заседание Верховного суда состоится в конце года, в этом нет никаких сомнений. Верховный суд будет рассматривать апелляцию России по одному пункту заключения апелляционного суда и одновременно апелляцию Украины сразу по трем вердиктам, вынесенным в нашу пользу", - сообщил Сторчак.

По его словам, это сложный набор судебных решений с непредсказуемыми последствиями. "Было четыре основания, по которым судились Россия и Украина. Может оказаться так, что Верховный суд примет решение о направлении в первичную инстанцию по любому из четырех оснований или может полностью поддержать РФ в отказе от удовлетворения претензий по всем четырем позициям", - объяснил замглавы Минфина.

С чем не согласна Россия

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии вынес решение по апелляции, поданной Украиной, в отношении решения Высокого суда Лондона, обязывающего Украину погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному Россией за счет средств ФНБ. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям. Одновременно Апелляционный суд констатировал, что четвертый аргумент Украины - выпуск еврооблигаций якобы под давлением России, в отличие от других трех аргументов, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Пресс-служба Минфина России сообщила, что 26 октября 2018 года The Law Debenture Trust Corporation plc по поручению ведомства подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по четвертому доводу Украины. При этом в Минфине подчеркнули, что ожидают рассмотрение апелляции в Лондоне не ранее июня 2019 года.

По мнению Минфина России, четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса.