Протасов: товары с российским знаком качества получают преимущество при экспорте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Получение российского знака качества улучшает продажи товаров и дает преимущество производителям при экспорте. Об этом сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.

Роскачество и Российский экспортный центр (РЭЦ) ранее подписали соглашение, в рамках которого продукция с российским знаком качества получает приоритет при поставках за рубеж, напомнил глава Роскачества.

"И я считаю, что это совершенно правильно, потому что важно не просто экспортировать продукцию, а экспортировать качественную продукцию. Только тогда у покупателей будет выстраиваться правильный ассоциативный ряд: "Если из России, то качественно", - отметил Протасов.

Российскую продукцию со знаком качества уже можно найти в Китае, в Иране, на Ближнем Востоке, и этот перечень будет расширяться, уверен глава Роскачества.

"В России мы тоже активно занимаемся продвижением продукции со знаком качества, и в прошлом году объем продаж таких товаров выросла более чем в два раза. Все больше и больше производителей гордятся получение знака качества и используют его в своей рекламе, на упаковке и в промо-материалах", - добавил он.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.