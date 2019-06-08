Роскачество проверит пивные напитки, спортивную одежду и микроволновки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Роскачество намерено до конца года проверить широкий ассортимент товаров потребительского спроса, включая готовые завтраки, пивные напитки, микроволновки и спортивную одежду. Об этом сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Во втором полугодии мы планирует провести достаточно интересную работу <...> Мы решили исследовать готовые завтраки и цельнозерновой хлеб. Кроме того, в наши планы входят проверки детских товаров, например, пюре для детского питания, детских смесей, а также детской одежды и школьной формы. Следующий блок проверок коснется бытовой электроники и техники, в первую очередь микроволновок. Еще одно важное и непростое исследование, которое я хотел бы анонсировать - это исследование пивных напитков", - сказал Протасов.

Кроме того, в ближайшее время завершится исследование антивирусов.

"Также мы исследуем мобильные приложения. Например, недавно исследовали мобильные приложения такси, а затем решили проверить, каким образом оказывается сама услуга такси. Мы ориентируемся на то, что пишут наши потребители на наш портал, в социальные сети и в мобильное приложение. Когда мы видим, что их реально что-то интересует, или что они обнаружили какую-то проблему, мы идем туда со своим исследованием и с исправлением ситуации", - отметил Протасов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.