Россети и ГЭК Китая создадут в Перми систему цифровых электрических сетей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Компания "Россети", дочернее предприятие Государственной электросетевой корпорации (ГЭК) Китая NARI Group Corporation и власти Пермского края подписали на полях Петербургского экономического форума соглашение о создании в Перми цифровых электрических сетей. Как сообщается в субботу на сайте правительства региона, пилотной площадкой для реализации проекта выбраны Орджоникидзевские районные электрические сети (РЭС) города Перми.

Новый российско-китайский проект направлен на повышение надежности и качества электроснабжения, уменьшение потерь электроэнергии и оптимизацию затрат на нее.

На территории Орджоникидзевкого РЭС будет установлено новое электротехническое оборудование: специальные защитные и противоаварийные устройства, системы связи и управления распределительными сетями (ADMS, GIS).

Орджоникидзевский район электрических сетей является подразделением компании "Россети-Урал" и обслуживает часть Перми и несколько пригородных территорий общей площадью 277 кв. км с населением порядка 120 тыс. человек. В зоне эксплуатации РЭС находится 13 подстанций напряжением 35-110 кВ, 372 ТП и РП, более 900 км воздушно-кабельных линий 0,4-10 кВ.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.