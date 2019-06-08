Росстат готовит проект по работе с микроданными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Росстат планирует провести серьезные изменения в своей работе, готовится запуск в 2020 году проекта по сбору и анализу микроданных, заявил на сессии ПМЭФ "Открытое государство в цифровой реальности: мониторинг национальных целей" глава Росстата Павел Малков.

"В следующем году начнем публиковать микроданные по промышленным предприятиям, сейчас идет подготовка этого проекта", - сообщил глава Росстата.

По его словам, начинается также работа с использованием "больших данных", хотя пока такого рода успешных проектов в мире в сфере статистики еще не было. "Нам предстоит серьезно меняться. Мы сейчас готовим целый ряд проектов по большим данным, это и статистика цен, и туризм, и миграция, и перепись населения, и многое-многое другое", - сказал он.

Он обратил внимание на то, что в последние годы произошло существенное увеличение количества людей, работающих с данными статистики. "В свое время Госкомстат, Центральное статуправление были практически монополистами на государственные данные. И вдруг время изменилось, и появилось огромное количество других источников информации и каналов распространения данных. И сегодня, по сути, каждая домохозяйка может вести свою статистику по всей стране, по всем показателям", - добавил Малков.

По его словам, Росстат в своей работе должен учитывать, что со статистической информацией работает "армия непрофессиональных пользователей".