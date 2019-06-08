Полпред в СФО заявил, что специалисты ФНС должны проанализировать доходы бюджета Хакасии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Власти Хакасии должны пригласить специалистов Федеральной налоговой службы для анализа собственных доходов региона, сообщил в субботу в интервью ТАСС полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на Петербургском международном экономическом форуме.

"Надо [властям региона] пригласить к себе специалистов налоговой службы и понять, из чего состоит собственная доходная часть. Или это крупный бизнес, или это НДФЛ, или это еще что-то", - он.

Также Меняйло отметил, что властям региона стоило бы проанализировать и собственные расходы, подчеркнув, что многие из них оправданны, но формирование четкой картины позволит понять, на чем можно сэкономить.

В апреле 2019 года полпред на совещании, посвященном проблемам с долгами в сфере ЖКХ в Хакасии, призвал власти региона оптимизировать расходы на управленческий аппарат. Ранее в республике сложилась кризисная ситуация в сфере ЖКХ. Просроченная дебиторская задолженность предприятий ЖКХ перед МРСК Сибири за электроэнергию составляет 550 млн рублей. В апреле компания планировала ввести ограничения электроснабжения коммунальных предприятий, но после вмешательства Меняйло отказалась от этого. По данным республиканского правительства, основная доля долгов приходится на предприятия, находящиеся в банкротном состоянии.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.