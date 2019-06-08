Грузопоток через порты Каспия в Россию составляет 21 млн тонн грузов в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Суммарный объем грузов, ежегодно транспортируемых через российские порты Каспийского моря, составляет 21 млн т в год, но он может быть увеличен благодаря стратегии развития морских портов РФ в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года. Об этом на сессии "Россия в Каспийском регионе. Перспективы развития международной торговли" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"У нас есть порт в Махачкале, порт Астрахань, порт Оля - совокупный объем перевозки через эти грузы составляет более 21 млн т в год, но, вместе с тем, мы видим, что нам необходимо эти порты модернизировать. Порт Астрахань будет модернизироваться - сейчас все соответствующие решения приняты руководством страны, объем перевозки товаров и грузов через него - 9 млн т в год. Порт Оля - порт небольшой, до 5 млн т - он также имеет перспективы. Порт Махачкала - объем перевозки грузов через этот порт - около 7 млн т - нам необходимо его расширять", - сказал он.

Министр также добавил, что, согласно стратегии, до 2025 года планируется строительство нового глубоководного порта близ города Каспийска в Дагестане, а также грузо-пассажирского терминала в Дербенте. "Что касается нового порта в районе Каспийска, сейчас мы прорабатываем вопросы, видим интерес зарубежных инвесторов", - добавил он.

По словам Чеботарева, реализация мероприятий стратегии позволит к 2030 году привлечь на Северный Кавказ до 1 млн туристов из стран, имеющих выход к Каспийскому морю. Говоря о социально-экономическом эффекте от реализации стратегии, министр пояснил, что модернизация имеющихся портов и строительство новых позволит создать более 7 тыс. рабочих мест и принести в бюджеты всех уровней до 8 млрд рублей налоговых поступлений.

Распоряжение об утверждении стратегии развития морских портов РФ в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года было подписано в ноябре 2017 года. В пояснительной записке к нему отмечается, что основными целями данной стратегии является укрепление экономического и геополитического присутствия России в Каспийском море, расширение экономических и культурных связей со странами бассейна, а также создание условий для развития данного региона РФ с помощью увеличения грузопотоков международной торговли. Реализация стратегии предполагает модернизацию портов Махачкалы и Астрахани, порта Оля в Астраханской области, а также создание нового порта в дагестанском Каспийске.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.