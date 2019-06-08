САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Максим Акимов недоволен ходом строительства трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург. Об этом он сообщил журналистам в ходе своей инспекционной поездки на трассу М-11.

"Если бы я был доволен ходом работ, меня бы здесь [на трассе М-11] не было", - сказал он, отметив при этом, что будущая трасса решит зревшие десятилетиями транспортные проблемы.

При этом, по словам Акимова, срок запуска движения на трассе в 2019 году сорван не будет. "На таком сложном объекте обойтись без проблем невозможно. С другой стороны, никаких проблем, которые были бы фатальны для сроков или технически неустранимы, тоже мы с коллегами не обнаружили. Нужна дополнительная мобилизация людей, техники <...> Мы [с "Автодором"] договорились, как это делать, в какие сроки, - сказал он. - В этом году обязательно дорога заработает на всей своей протяженности".

Проблемы возникли с исполнением графика производства работ, уточнил он, отметив, что это все равно не помешает реализовать объект в срок.

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и будет пересекать ее на км 58, км 149, км 208, км 258, км 334, км 543 с устройством транспортных развязок в разных уровнях. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по платной автотрассе М-11 займет не более пяти с половиной часов.

Сейчас уже открыто более половины трассы: обходы Торжка, Вышнего Волочка, Солнечногорска и Клина, а также участки от Твери до Великого Новгорода (с 208-го по 543-й км).