В лесной отрасли Красноярского края проводится проверка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Прокурорская проверка проводится в лесной отрасли Красноярского края по материалам выступления руководителя Счетной палаты региона Татьяны Давыденко. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Давыденко в интервью журналисту Андрею Караулову рассказала о хищениях в лесной отрасли региона и поступающих ей в связи с этим угрозах. Давыденко 4 июня выступила с докладом на сессии областного заксобрания. Представители краевых властей не согласились с выводами, сделанными аудиторами. Председатель правительства края Юрий Лапшин заявил, что в основе выводов председателя Счетной палаты лежит личный интерес.

"По Красноярскому краю идет проверка в рамках тех материалов, которые были представлены [Счетной палатой края] по лесу", - сказал Меняйло, добавив, что материалы аудиторов переданы прокуратуре. "Прокуратура даст правовую оценку и примет меры, если есть состав", - подчеркнул он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.