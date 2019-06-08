Министры G20 договорились о правилах использования искусственного интеллекта

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Участники министерской встречи стран "двадцатки" по вопросам торговли и цифровой экономики, которая в субботу открылась в японском академическом городке Цукуба, договорились о международных правилах применения технологий, основанных на использовании искусственного интеллекта. Соответствующий документ был распространен по итогам первого дня заседания.

"Лица, использующие или разрабатывающие технологии искусственного интеллекта, должны уважать букву закона, права людей и демократические ценности. Системы на основе искусственного интеллекта должны быть четкими и безопасными по ходу всего цикла их существования", - подчеркивается в документе.

Двухдневная встреча министров G20 по вопросам торговли и цифровой экономики проходит в японской Цукубе. Российская сторона представлена на ней главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным и министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константином Носковым.

Япония впервые председательствует в "двадцатке". В течение года в различных городах страны пройдут министерские встречи. Саммит лидеров G20 состоится 28 и 29 июня в Осаке. Как ожидается, его, в частности, посетят президент РФ Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп.