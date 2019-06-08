"Соллерс": авторынок России может "просесть" без пролонгации программ господдержки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Российскому авторынку может грозить падение, если программы господдержки продаж автомобилей не будут пролонгированы. Такое мнение в беседе с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума высказал генеральный директор компании "Соллерс" Вадим Швецов.

"Ситуация на рынке очень тревожная, потому мы надеемся на то, что государственные программы, которые поддерживали в первом квартале спрос, все-таки будут пролонгированы и в этом случае, конечно, тогда есть какой-то шанс, так сказать, рынку не упасть. В случае отсутствия поддержки, я практически уверен, что он просядет в этом году для всех производителей", - сказал он.

Кроме того, гендиректор "Соллерс" отметил низкую инвестиционную активность по первому кварталу, что "не очень радужная перспектива".

Швецов также сообщил о падении продаж легковых автомобилей и LCV за последние два месяца. "Видим очень плохие результаты по маю (по продажам - прим. ТАСС). Конечно, там были праздники, была слабая деловая активность, но все равно", - указал он.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в мае 2019 г. упали на 6,7% и составили 137,6 тыс., в январе - мае - на 2,2%, до 677,6 тыс. авто.

Программы поддержки автопродаж

Минпромторг РФ с 1 марта 2019 г. продлил программы поддержки автопродаж "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые предполагали скидку в размере 10% от стоимости автомобиля для определенных категорий покупателей. В министерстве отмечали, что за два месяца реализации программы льготного автокредитования в 2019 г. было продано более 38 тыс. автомобилей. По программе льготного автолизинга - более 11 тыс. транспортных средств.

Бюджет программ льготного автокредитования на 2019 г. составил 3,4 млрд руб., льготного автолизинга - около 5,2 млрд руб., отмечали в министерстве.

Как ранее сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в правительстве обсуждается вопрос о возможном продлении программы поддержки спроса автомобилей. Речь идет о выделении дополнительных 10 млрд руб. (6 млрд руб. на льготное автокредитование и 4 млрд руб. на лизинг).

В новость внесены изменения - (15:30 мск) - уточняется информация в 4-ом абзаце.