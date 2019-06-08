"Биокад" может перевести свой научно-исследовательский центр в ИНТЦ "Сириус"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Российская биотехнологическая компания "Биокад" рассматривает возможность перевода своего научно-исследовательского центра из Московской области в инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Сириус", который откроется на территории Олимпийского парка в Сочи в 2019 году. Об этом сообщила в субботу вице-президент по управлению персоналом "Биокад" Александра Глазкова, выступая на круглом столе "Инновационный научно-технологический центр "Сириус": планы развития", который прошел в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В мае мы провели наше стратегическое совещание по научно-исследовательским разработкам на базе "Сириуса", вывезли наших ключевых научных сотрудников. <...> Мы приняли решение перевести <…> наш научно-исследовательский центр из Московской области в "Сириус". Мы будем делать это поэтапно. Это будут в основном направления ранней разработки лекарственных препаратов, речь идет о порядке 250 сотрудников на первом этапе", - сказала она.

Глазкова отметила, что компания с 2016 года проводила проектные смены со школьниками в центре "Сириус", а в 2019 году сделала образовательную программу по биотехнологиям для университета "Сириус". "Еще три программы разработаны для университета, запуск их планируется в этом году", - добавила она.

Компания "Биокад" (Санкт-Петербург) занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний, таких как рак, ВИЧ, рассеянный склероз.

Центр "Сириус" открыт на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента России Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами. Выпускниками "Сириуса" уже стали около 22 тыс. одаренных школьников из 85 субъектов РФ.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.