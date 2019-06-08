Минкомсвязь: государственные цифровые платформы нужно развивать в партнерстве с бизнесом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Развитие государственных цифровых платформ необходимо подкреплять партнерством с частным бизнесом. Такое мнение высказал в субботу замглавы Минкомсвязи Максим Паршин на Петербургском международном экономическом форуме в ходе дискуссии, посвященной национальным цифровым решениям.

"Десять лет назад мы решали только прикладные задачи, и никто не задумывался о том, что мы строим платформы. В какой-то момент мы осознали, что построили платформы, на которых в сутки шесть миллионов авторизаций, 93 млн пользователей портала государственных услуг. Сейчас мы понимаем: все наши продукты универсальны для нашей страны. Для дальнейшего развития нам нужно больше уделять внимания частно-государственному партнерству, пригласить к участию и других независимых игроков рынка, к примеру, бизнес или наших коллег из ближнего зарубежья", - сказал он.

Участники дискуссии обратили внимание, что российские разработчики копируют западные решения, которые уже популярны и заняли свою нишу. Такой путь не приведет к успеху и интересу к нашей стране на внешних рынках, считает глава Ассоциации IPChain Андрей Кричевский. "Работая в сфере интеллектуальной собственности, в частности, с авторскими правами, патентами и товарными знаками, мы видим, что многие отечественные сервисы, платформы и цифровые экосистемы дублируют или копируют западные", - указал Кричевский. По его мнению, такие решения сразу приобретают ряд ограничений: "их ниша - это локальный рынок, но не более". "О выходе на мировой рынок говорить не приходится", - отметил он.

По словам Кричевского, сейчас интересны узкоспециализированные решения. "Например, есть Ebay с потребительскими товарами, а у нас это IPEX - цифровая биржа для работы с интеллектуальной собственностью", - добавил он.

Директор по связям с государственными органами "Бэринг Восток Кэпитал Партнерс" Марина Амелина считает, что для развития платформ нужна здоровая конкуренция, так как в изоляции крупные сервисы без нее начинают терять в качестве предоставляемых услуг.

Минимизация импорта

Советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев считает, что следует уменьшать зависимость от иностранных технологий.

"Ни в законодательстве, ни в практике нет никаких ограничений на импорт технологий. У нас сейчас доля иностранной технологической базы в установке оборудования превышает 50%. Нужно минимизировать нашу зависимость от зарубежных технологий, но государство не предпринимает протекционистских шагов и, насколько я знаю, не планирует", - сказал он.

Со своей стороны, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев высказал мнение, что рынку нужны глобальные решения и глобальные платформы. "Государству, в свою очередь, нужно очень деликатно подходить к вопросу регулирования и понимать свою миссию. На первом этапе не мешать, потому что любая платформа - это новая технология, а новая технология не должна попадать под регуляторные барьеры", - считает Матвеев.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.