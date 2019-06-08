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ПМЭФ-2019

Клепач не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ 14 июня

При этом главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ отметил, что условия для снижения ключевой ставки уже "созрели"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач не ожидает снижения ключевой ставки Банка России 14 июня. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Это трудно прогнозировать, но, скорее всего, ее менять сейчас не будут. <...> Пока нет каких-то серьезных изменений, как они любят говорить. <...> Я думаю, что они еще подождут", - сказал Клепач, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что условия для снижения ключевой ставки уже "созрели" и снижение может быть в третьем или четвертом квартале.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор может вернуться к снижению ключевой ставки во втором - третьем квартале на фоне исчерпания проинфляционных факторов.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 14 июня. Сейчас ключевая ставка составляет 7,75% годовых.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияКлепач, Андрей НиколаевичПМЭФ-2019
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