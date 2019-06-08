США введут пошлины в отношении Мексики при нарушении соглашения по иммиграции

ТАСС, 8 июня. Президент США Дональд Трамп сохраняет за собой право ввести пошлины на товары из Мексики в случае, если Мехико не будет придерживаться достигнутых 7 июня договоренностей с Вашингтоном по иммиграции. Об этом в субботу в интервью агентству Reuters сообщил глава Минфина США Стивен Мнучин, который участвует во встрече министров финансов и глав Центробанков "двадцатки" в Фукуоке.

"Мы надеемся, что Мексика будет делать то, что ей надлежит, и нам не потребуется возвращать пошлины, однако, естественно, если она нарушит [договоренности], президент сохраняет за собой право сделать это [ввести пошлины на товары из Мексики]", - сказал Мнучин.

Глава американского Минфина также отметил, что США при заключении соглашения по миграционным вопросам с Мексикой прежде всего руководствовались необходимостью решения иммиграционного кризиса. "На данный момент мы заключили соглашение, которое, мы надеемся, поможет решить иммиграционный вопрос", - отметил Мнучин. По его словам, урегулирование этой проблемы "было делом чрезвычайной важности для президента Соединенных Штатов".