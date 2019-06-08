КСК предлагает упростить процедуру лишения статуса резидента ОЭЗ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Процедура возвращения земельных участков, отданных в долгосрочную аренду резидентам особых экономических зон (ОЭЗ), которые в итоге не смогли выполнить свои обязательства, может быть упрощена. Соответствующее предложение для внесения в Минэкономразвития России формирует компания "Курорты Северного Кавказа" (КСК), сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ее гендиректор Хасан Тимижев.

"В соответствии с законодательством, если инвестор получил статус резидента, ему представлялся земельный участок для реализации его проекта, то лишить его статуса и забрать земельный участок у него можно только в судебном порядке. Поэтому мы готовим для внесения в Минэкономразвития предложения по упрощению процедуры лишения резидентов ОЭЗ соответствующего статуса и возвращения земельных участков с тем, чтобы получить возможность передавать эти участки других инвесторам", - сказал он.

На итоговой коллегии Минкавказа России в Ессентуках 18 апреля министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев сообщил журналистам, что начаты судебные разбирательства с несколькими резидентами туристического кластера Северо-Кавказского федерального округа.

"Есть ряд резидентов, которые получили статус резидента в 2014-2015 годах, в период кризиса, и многие резиденты, рассчитывали на определенные финансовые ресурсы, к сожалению, не смогли обязательства свои выполнить в связи с определенными финансовыми проблемами", - пояснил Тимижев, отметив, что процедура возвращения земель в судебном порядке ведется с тремя инвесторами.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.