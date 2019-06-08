В Ленобласти создадут Центр опережающей подготовки кадров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Центр опережающей подготовки кадров, в котором смогут обучаться 1,5 тыс. человек в год, появится в Тосненском районе Ленинградской области. Он поможет приблизить систему профессионального образования к промышленной политике, сообщил в субботу зампредседателя правительства региона Дмитрий Ялов.

"Один из наших колледжей в Тосненском районе мы переводим под другой орган власти, создаем Центр опережающей подготовки. Мы будем там готовить не только студентов, но и более квалифицированных преподавателей, которые будут работать в других учреждениях среднего профессионального образования", - сказал он в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Создание региональных экосистем формирования национальных технологических лидеров".

Ялов добавил, что помогать с обучением по созданным компетенциям будут ведущие предприятия региона. Приближение системы профессионального образования к промышленной политике он считает необходимым.

Как уточнила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, Центр профессиональных компетенций - пилотный проект, сроки создания не сообщаются. Его задача - стать единой площадкой для бизнеса, образования и власти и помочь сформировать новые гибкие методики краткосрочной подготовки и переподготовки кадров. Обучение планируется по 11 компетенциям, профессиональную подготовку и переподготовку ежегодно смогут проходить 1,5 тыс. человек.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.