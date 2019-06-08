План реализации стратегии развития СКФО направят в федеральные ведомства после ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. План мероприятий по реализации стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в ближайшее время будет направлен на согласование в федеральные ведомства. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Проект плана уже разработан. Мы сначала попросили все заинтересованные стороны дать свое видение того, что должно происходить в регионах, федеральных органах власти. Мы его сейчас сверстали и как раз перед Питерским форумом подготовили для направления на согласование", - сказала она, пояснив, что закончить процедуру согласования плана предполагается осенью этого года.

Рухуллаева напомнила, что для дальнейшей доработки плана при Минкавказе сформирована рабочая группа, которая в последующем будет контролировать реализацию стратегии.

"Самая главная идея этой стратегии - это создание единой системы развития туризма. Планируем сделать хороший информационный портал, который будет объединять все ресурсы - это мы планируем сделать в этом году вместе с мобильным приложением. Второе - это сеть туристско-информационных центров", - пояснила замминистра.

По словам Рухуллаевой, до конца года также планируется провести работу по сертификации туристических маршрутов и нанесению их на карту округа. "На том сайте, про который я говорю, мы хотим продвигать самые хорошие, самые известные и качественные туристские предложения. Но туристский маршрут - это не только карта, это еще и гид, экскурсовод, который может вам про него рассказать, провести по нему", - добавила она.

Стратегия развития туризма

Стратегия развития внутреннего и въездного туризма на Северном Кавказе до 2035 года разработана в соответствии с поручением правкомиссии по развитию СКФО. Помимо специалистов Минкавказа, в межведомственную рабочую группу по разработке документа вошли представители семи федеральных министерств, всех регионов СКФО, специалисты компании "Курорты Северного Кавказа", Корпорации развития Северного Кавказа и Финансового университета при правительстве РФ.

Согласно стратегии, количество гостиниц, отелей, хостелов, гостевых домов в округе в 2017 году составило 791. Предполагается, что число мест размещения в них составит к 2024 году 99 тыс., к 2030 году - 153 тыс., к 2035 году - 271 тыс. Объем инвестиций в основной капитал проектов по строительству гостиниц и отелей должен вырасти с 978,6 млн рублей в 2016 году до 3 млрд рублей к 2024 году, до 9 млрд - к 2030 году и до 16 млрд рублей - к 2035 году. Предполагается, что реализация мероприятий стратегии положительно отразится на росте турпотока и увеличении числа жителей округа, трудоустроенных в сфере туризма.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев ранее сообщил, что туристический поток на Северный Кавказ по итогам 2018 года составил 1,5 млн человек. По оценкам министерства, этот показатель может быть увеличен к 2024 году до 4,5 млн человек.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.