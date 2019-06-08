Меняйло: в РФ нужно установить норму производства деловой древесины с единицы площади леса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Норму выхода деловой древесины с определенной площади при вырубке леса необходимо вводить в нормативно-правовую базу РФ, сообщил в интервью ТАСС полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Надо пересматривать нормативно-правовую базу [в лесной отрасли], мы с Министерством природных ресурсов такую работу ведем. <…> Есть такой термин, которого у нас нет, это норма выхода деловой древесины с единицы порубочной площади. Мы понимаем, что такое деловая древесина, сколько ее может выйти с порубочной площади. <…> Этого норматива нет, такие обращения есть, и мы сейчас рассматриваем, чтобы взять такую аналогию", - сказал он.

По словам Меняйло, такие нормативы есть в некоторых зарубежных странах, в частности в Канаде, и эти нормы помогают бережней относиться к сохранению лесного фонда. Также введение этой нормы позволит бороться с незаконными вырубками. "Когда мы будем иметь такой норматив, мы будем понимать объем. <…> Когда предприятие или кто-то еще показывает, что у него делянка, и он показывает, что у него 80% выход деловой древесины [от общей площади леса на участке], а мы понимаем, что должно быть 50-60%, то сразу возникает вопрос: откуда у тебя еще 20-30%", - подчеркнул полпред.

Он отметил, что введение такого норматива, наряду с внедрением биржевой торговли и порубочных билетов, способствует тому, чтобы ситуация в лесной отрасли была "понятной и прозрачной".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.